Kraamzorg versoberd vanaf 2025 voor tweede kind

Vanaf 2025 zal de kraamzorg in Nederland worden herzien, waarbij gezinnen bij de geboorte van hun tweede kind minder uren kraamzorg krijgen dan bij het eerste kind, indien de gezinsomstandigheden dit toelaten, meldt de NOS . Dit initiatief komt van werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en wordt ingevoerd vanwege het nijpende tekort aan kraamverzorgers op de arbeidsmarkt.

Het land kampt met een tekort van ongeveer 1500 kraamverzorgers, terwijl 10 procent van de bestaande 9500 kraamverzorgers langdurig ziek is. Vooral in steden ervaren werkzame kraamverzorgers het tekort, waar sommigen zelfs drie gezinnen per dag helpen. FNV-bestuurder Feli Escarabajal benadrukt de urgente situatie.

Online kraamzorg

Momenteel ontvangen gezinnen gemiddeld 42 uur kraamzorg bij een geboorte. In regio’s met tekorten wordt echter slechts 24 uur zorg aangeboden, soms zelfs niet volledig. Online kraamzorg via digitale gesprekken wordt ingezet om de tekorten aan te vullen.

Bo Geboortezorg overweegt ook alternatieve oplossingen, zoals meerdere gezinnen per dag bedienen of medewerkers in opleiding inzetten.