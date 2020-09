Kraamzorgbedrijf ZiN gered van bankroet

Kraamzorgbedrijf Zorg in Nederland (ZiN) is na maandenlange onzekerheid gered van een faillissement. Het grootste kraamzorgbedrijf van Nederland (1.200 medewerkers) krijgt tot eind dit jaar financiële steun van de vier belangrijkste zorgverzekeraars. Mede hierdoor is een ondergang voorkomen.

ZiN heeft als bekendste merknamen de Kraamvogel en ZiNkraamzorg. ZiN geeft jaarlijks zorg aan 20.000 baby’s en hun moeders. Het ging bijna failliet door het extreem hoge ziekteverzuim en de krappe NZa-tarieven.

Voorschotten salarissen

ZiN vroeg hulp aan Zilveren Kruis, de belangrijkste zorgverzekeraar. Die heeft besloten om samen met de andere drie grote zorgverzekeraars elke maand de salarissen van de ZiN-medewerkers te bevoorschotten. “Die worden verrekend met de geleverde zorg. Een soort krediet dus”, aldus een woordvoerder van Zilveren Kruis.

Verhoging tarieven

Bovendien hebben de zorgverzekeraars vanwege de coronacrisis afgesproken om tijdelijk de tarieven voor de kraamzorg te verhogen met 10 procent. Ook kreeg ZiN dit voorjaar van de fiscus uitstel van betaling van haar belastingen. Directeur-eigenaar Vincent Hulst: “We stonden met de rug tegen de muur.”

Aanpak ziekteverzuim

ZiN staat binnenkort weer op eigen benen, verwacht Hulst. Ook omdat de NZa de tarieven voor de kraamzorg op 1 januari zal verhogen met 6,5 procent. Een stevig programma tegen het ziekteverzuim maakt het bedrijf eind dit jaar zelfs licht winstgevend, denkt Hulst. Het ziekteverzuim is teruggebracht van 12 naar 6,5 procent deze maand. Hulst: “Elke procent ziekteverzuim kost ons 300.000 euro per jaar, dus we hebben veel geld bespaard.” Doel is het ziekteverzuim te verlagen tot onder het gemiddelde in de kraamzorgsector (8 procent).

Miriam Nienhuis, mede-directeur van ZiN: “We hebben het ziekteverzuim strak aangepakt. We zijn gegaan van verschillende bedrijfsartsen en verzuimexperts in onze regio’s naar één centrale coördinatie. Bovendien hebben we vol ingezet op preventie. Plus: we kijken nu naar wat een medewerker wèl kan. In plaats van dat iemand thuis zit, zoeken we naar geschikt werk en een werktijd die hem of haar past. Want het is zwaar werk. Soms acht à tien dagen achter elkaar, inclusief nachten.”

Zilveren Kruis is positief over de toekomst van het bedrijf: “De organisatie heeft afgelopen periode zelf hard gewerkt aan het verlagen van kosten. Dat gaat goed.”