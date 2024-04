Kremer: ‘Geef koplopers van passende zorg ruimte in het stelsel’

De impact van de beweging naar passende zorg is nog onvoldoende. Om het falen van de transitie te voorkomen moet de overheid ‘aan de bak’. Dat schrijft speciaal gezant passende zorg in het advies ’ ‘Van marktmeester naar transitiemeester’ .

Kremer roept daarin de overheid op om met responsief bestuur aan de slag te gaan, waarbij zorgverleners, zorgorganisaties en zorgregio’s die bijdragen aan de transitie geholpen en beloond moeten worden.

Goede besluitvorming

Kremer noemt zes stappen die noodzakelijk zijn voor de juiste dynamiek en snelheid en roept de overheid op om koplopers de ruimte te geven binnen het stelsel. “Beloon initiatieven die het meeste opleveren, betaal voor goede besluitvorming en niet alleen voor het aantal behandelingen. Dat stimuleert om met passende zorg bezig te zijn.”

Passende zorg als beweging

Als speciaal gezant passende zorg heeft Kremer de opdracht om de beweging van passende zorg te stimuleren en advies te geven over het beleid. Kremer ziet veel in beweging komen in het land. “De missie van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord (IZA) worden herkend, vooral gedreven door het personeelstekort. Maar ook door de overtuiging dat we als samenleving beter voor elkaar kunnen zorgen. Het besef groeit dat meer zorg niet altijd het goede antwoord is.”

De gezant ziet daarbij dat IZA helpt bij de beweging van passende zorg in de praktijk, waardoor koplopers zich gesteund voelen. “Het gezamenlijke verhaal, de inzet op samenwerking, de bestuurlijke acties vanuit het IZA, de publicatie van passende praktijken door het Zorginstituut en de transformatiegelden helpen om van passende zorg een beweging te maken.” Toch is het belangrijk om scherp te blijven. “Het draait om samenwerking maar er mag ook competitie zijn. Niet zo zeer op prijs en efficiëntie, vooral op de sociale doelen van de transitie.”

Aan de bak

Want de impact van passende zorg is nog onvoldoende, schrijft Kremer. “In het verandertempo zoals dat nu gaat zal passende zorg voor veel mensen straks niet meer toegankelijk zijn. Ongelijke toegang zal leiden tot toenemende spanningen in ons land. Alle IZA-partijen, en vooral de overheid, moeten aan de bak.” Kremer roept onder andere alle partijen op om, onder regie van de overheid, werk te maken van de 51 activiteiten uit het Kader passende zorg. “Daarbij hoort passende contractering en financiering, passende wet- en regelgeving en passend toezicht. “De overheid moet actiever inspelen op wat koplopers nodig hebben.”

Zes stappen

Het helpt daarbij wanneer koplopers van passende zorg de ruimte krijgen om dit verder te ontwikkelen. Volgens Kremer lopen partijen die aan de slag zijn met passende zorg nog te vaak tegen problemen binnen het bestaande systeem aan. “De overheid zou een nieuwsgierige houding moeten aannemen, kijk vooral wat er in de praktijk gebeurt en wat er nodig is. Richt het systeem zo in op wat initiatieven nodig hebben.”

Kremer denkt daarbij aan het belonen van passende initiatieven en de contractering hierop aanpassen. “De Nederlandse Zorgautoriteit zou daar ook toezicht op kunnen houden.” De gezant noemt zes stappen waar de overheid mee aan de slag kan om het koplopers makkelijker te maken en daarmee de beweging van passende zorg te versnellen.

Cruciaal

De eerste stap is het aanscherpen van de transitiedoelen. “De missie van het IZA is goed, maar de maatschappelijke opgaven zijn niet vertaald in duidelijke transitiedoelen. Daarom zijn deze ook onvoldoende in beeld bij initiatieven in de praktijk. Er is dan wel beweging, maar onvoldoende resultaat.”

Vervolgens draait het om het transparant maken van passende zorg, het inzichtelijk maken van passende contractering, het in kaart brengen van systeembelemmeringen, toezicht houden op passende zorg en transitiedoelen. Ten slotte is het belangrijk dat de politiek richting geeft en legitimeert.

Politiek

Het is volgens Kremer belangrijk dat de overheid zijn rol pakt. “Het is aan de politiek om richting te geven aan de maatschappelijke opgave om goed voor elkaar te blijven zorgen in onze vergrijzende samenleving. Maak daarbij gebruik van de kennis en kracht van de mensen in de praktijk. Want ondanks de vergrijzing en de toenemende zorgvraag moet passend zorg toegankelijk blijven voor iedereen die dat nodig heeft. We moeten niemand laten vallen.”