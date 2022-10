Kritiek cliëntenraad LangeLand op fusieplannen met Haga

De cliëntenraad van het LangeLand ziekenhuis heeft kritiek op de plannen van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor een eventuele fusie met het Haga ziekenhuis. De CR wil dat ook wordt gekeken naar zelfstandigheid of een fusie met het Reinier de Graaf, Groene Hart Ziekenhuis of Alrijne. Zo niet, dan stapt de cliëntenraad naar de rechter.

Dat blijkt uit een aangetekende brief aan bestuursvoorzitter Pier Erringa en de rvt, waarover het AD schrijft. De cliëntenraad vindt dat voorbij is gegaan aan hun voorstellen om te praten met Reinier de Graaf. Nu worden door de CR ook het Groene Hart en Alrijne genoemd als mogelijke fusiepartners plus de optie verzelfstandigen.

Het LangeLand maakte deel uit van de Reinier Haga Groep die uit elkaar is gevallen. Al jaren wordt gesproken over scheidingsvoorwaarden en over een toekomstplan voor het LangeLand. Het ziekenhuis in Zoetermeer heeft geen eigen vermogen, maar moet wel investeringen doen in nieuwbouw.