Landsadvocaat kritisch op plan voor verplicht loondienst artsen

Kuipers heeft landsadvocaat Pels Rijcken om advies gevraagd, omdat in het coalitieakkoord van begin dit jaar staat dat hij streeft om loondienst voor medisch specialisten verplicht te stellen als er in 2024 onvoldoende vorderingen voor gelijkgerichtheid in de ziekenhuizen zouden zijn gemaakt. Meestal volgen bewindslieden de adviezen op van de landsadvocaat.

Te weinig onderzoek

De landsadvocaat vindt dat er te weinig onderzoek is gedaan naar de proportionaliteit van het plan. Hoewel de laatste drie jaar onder andere onderzoeksinstellingen SiRM en VKB, de NZa, Centraal Planbureau en twee advocatenkantoren (Houthoff en AKD) dit onderwerp hebben bestudeerd, vindt de landsadvocaat dat hieruit “niet overtuigend blijkt dat de maatregel noodzakelijk en geschikt is”.

Gedegen onderzoek

Dat wil niet zeggen dat de maatregel nooit mogelijk zal zijn, maar eerst is “gedegen en breed onderzoek vereist gezien de “ingrijpendheid” ervan. Invoering “kent zodanig veel juridische haken en ogen” dat de specialisten bij de rechter zullen proberen om de maatregel tegen te houden. “Wij schatten in dat de Staat er rekening mee moet houden dat er jarenlang geprocedeerd zal worden, mogelijk tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg en/of het Hof van Justitie EU”, aldus het advies aan Kuipers.

De kritiek richt zich op alternatieven die volgens de landsadvocaat te weinig zijn bestudeerd of toegepast. Het gaat daarbij om betere financiële afspraken tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en msb’s of herinrichting van de organisatie waarbij msb en ziekenhuis samen besturen. De landadvocaat noemt Zuyderland Medisch Centrum als voorbeeld.

Ook zijn onvoldoende de mogelijkheden bekeken van andere bekostiging die de gelijkgerichtheid bevordert of de productieprikkels bij de artsen dempt. Daarbij wijst de landsadvocaat op het risico dat als artsen minder productie maken, de wachtlijsten kunnen toenemen.

Twijfel over compensatie

Mocht de wetswijziging toch worden ingevoerd, dan twijfelt de landsadvocaat of medisch specialisten recht hebben op compensatie van financiële schade. Reden is dat hij meent dat de maatregel geen ontneming is van een eigendom, maar “regulering”.

Voorwaarde om de kosten voor de staat zoveel mogelijk te beperken is wel een gedegen onderbouwing en een zeer ruime overgangsregeling. In algemene zin geldt dat hoe “ingrijpender de inbreuk op eigendom, des te sneller een schending van het Europees recht” dichtbij komt. Kuipers wil de specialisten onderbrengen in de Wet Normering Topinkomens (WNT). De landsadvocaat adviseert “minimaal” vier jaar het bezoldigingsniveau te handhaven en daarna het loon in drie jaar in fases af te bouwen.

Legitiem belang Staat

“Betaalbare en goede zorg is een legitiem belang van de Staat”, schrijft de landsadvocaat: “Er zal echter ook onderbouwd moeten kunnen worden dat verwacht mag worden dat de maatregel aan dat belang een bijdrage zal leveren en dat de maatregel proportioneel is. Dat vergt gedegen onderzoek: naar de problemen die zich voordoen en naar de vraag in hoeverre deze maatregel aan een oplossing daarvan kan bijdragen.”

Nederland heeft 22.000 medisch specialisten. Twee derde van hen is werkzaam in loondienst en ongeveer een derde is vrijgevestigd. In algemene ziekenhuizen werkt ongeveer 65 procent van de medisch specialisten als vrijgevestigd specialist.

