Kritische reacties uit zorg over opschalingsplan

Het uitvoeren van het plan voor de uitbreiding van het aantal ic-bedden is een grote uitdaging. Dat zegt Rowan Marijnissen, voorzitter ic van de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), over het voorstel om dit najaar 1350 ic-bedden structureel beschikbaar te hebben en bij een eventuele volgende golf van besmettingen snel uit te breiden naar 1700 bedden. Ook de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) reageren kritisch. Minister Van Rijn is wel positief.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft het plan dinsdag gepresenteerd. De verpleegkundigen zijn kritisch “Het is niet meer dan dat: een plan. Het is in zekere zin ook een ‘noodzakelijk kwaad’, omdat onze zorg niet is ingericht op het continu beschikbaar houden van capaciteit die je doorgaans niet of nauwelijks gebruikt” , stelt Marijnissen.

Ze wijst erop dat om het plan te kunnen doen slagen er meer waardering, loopbaanperspectief en zeggenschap voor de verpleegkundigen moet komen. “Dat vergt een omslag bij veel ziekenhuisbestuurders”, aldus Marijnissen. “Maar het vergt ook iets van ons allemaal als verpleegkundigen. Zeggenschap wordt je nooit in de schoot geworpen. Je moet er altijd zelf iets voor doen. Wacht daarom niet af en stap met dit plan in de hand op je bestuur af. Ga het gesprek aan. Wat is bij ons mogelijk?”

Intensivisten

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) reageert niet erg enthousiast op het plan voor opschaling. Hij zegt ‘een beetje ongelukkig’ te zijn over de klemtoon van het rapport. Gommers had liever meer nadruk gelegd op de positie van personeel. Gommers vindt dat duidelijker in het rapport had moeten staan dat verpleegkundigen beter beloond moeten worden voor hun werk. “Er is geld nodig om verpleegkundigen aan ons te binden. Nu wordt te veel uitgegaan van hun goodwill: het gaat nu meer over verloven intrekken en contracturen uitbreiden.”

In het rapport staan wel een aantal punten over het aantrekkelijk houden van het vak en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, erkent Gommers. “Toch lijkt dit vooral een rapport van bestuurders die meer geld willen loskrijgen.” Bijvoorbeeld voor hun infrastructuur, apparatuur en voertuigen.

Gommers vindt dat Nederland voor de toekomst beter moet nadenken over de vraag hoe de zorg een volgende ramp of virusuitbraak beter het hoofd kan bieden. “Ik zou graag zien dat het gesprek wordt aangegaan met mensen uit de zorg over vragen als: wat voor mensen hebben jullie nodig en kunnen jullie die buiten het ziekenhuis vinden?” Idealiter zou de zorg beschikken over een “flexibele schil” die in crisissituaties kan worden ingezet.

Ziekenhuizen

Eerder op dinsdag wees ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op een chronisch tekort aan medisch personeel. Een spreekwoordelijk blik opentrekken is gewoon niet mogelijk. Bij een tweede golf opnieuw een groot beroep doen op ons personeel is een groot punt van aandacht”, aldus de vereniging.

De ziekenhuizen doen een appel op het ministerie van Volksgezondheid om voor de opschaling al de rekening hiervan te betalen. “Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Zonder die toezegging kan niemand ermee aan de slag”, aldus de NVZ.

Minister

Dat verzoek om geld was niet aan dovemansoren gericht, bleek uit de reactie van minister Martin van Rijn (Medische Zorg) bij ontvangst van het rapport. Volgens hem komt dat geld er. “Dit gaan we mogelijk maken”, zei hij.

Van Rijn is “tevreden” met het plan, ondanks dat hij had ingezet op een structurele opschaling naar 1700 bedden. Hij wijst erop dat het LNAZ ruimte ziet om als de nood aan de man is nog eens 350 bedden vrij te maken, al komt dan de gewone zorg wel in het gedrang. “Dit is een goede, intelligente combinatie van structurele en flexibele capaciteit”, stelt de minister. Voor de extra ic-bedden zijn bijvoorbeeld beademingsapparaten, mondkapjes, schorten en handschoenen, medicijnen én verpleegkundigen nodig. Die komen er “zeker”, zei Van Rijn. Hoe het kabinet de kosten precies wil dekken, moet het nog nader bekijken. Dat kan rechtstreeks, maar ook via de verzekeraars of de zorgpremie.

(ANP/Skipr)