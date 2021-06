KRO-NCRV geeft dankconcert voor zorgsector

KRO-NCRV en het Amsterdam Kleinkunst Festival komen volgende week met een speciaal concert om de zorgmedewerkers te bedanken voor de inzet tijdens de coronapandemie. Het speciale dankconcert is maandagavond 21 juni te horen op NPO Radio 5. De opname vond dinsdagavond plaats.

Tijdens het concert treden onder anderen Sanne Wallis de Vries, Vera Mann, Yentl en De Boer, Ernst van der Pasch, Theo Nijland en Shirma Rouse op. De presentatie is in handen van Richard Groenendijk en Hijlco Span.

Bij de opname waren dinsdagavond zes ‘zorghelden’ aanwezig die door de artiesten werden toegezongen met een persoonlijk voor hen gemaakt lied. Voor de tekst interviewden de artiesten de zorgmedewerkers in kwestie over het afgelopen jaar.

Het ging om een medewerker van IC Rode Kruis in Beverwijk, een huisarts die op de Veluwe werkt, een thuiszorgmedewerker van het coronateam Amsterdam, een medewerker gehandicaptenzorg Schiedam, een medewerker van een verpleeghuis in IJmuiden en een verzorger van het Radboudumc in Nijmegen. (ANP)