Aantal wanbetalers zorgpremie stabiel

VWS-minister Ernst Kuipers begrijpt de zorgen over de stijgende zorgkosten. Dat schrijft hij vrijdag in een Kamerbrief , die ingaat op de verwachting dat 4 op de 10 mensen met een laag inkomen betalingsproblemen van de zorgverzekering te maken krijgen.

De zorgkosten stijgen in 2024 zo’n 12 euro per maand ten opzichte van 2023. “We zien de afgelopen jaren steeds meer mensen die moeite hebben met rondkomen mede door de gestegen energiekosten en kosten voor levensonderhoud”, schrijft Kuipers. “Het is van belang om enerzijds de uitgavenontwikkeling in de zorg in de hand te houden en anderzijds de koopkracht bij lagere inkomens op peil te houden en hen hierover ook meer zekerheid te bieden.” De bewindsman verwijst daarvoor naar de verwachte begrotingsplannen voor 2024.

Eigen risico

Het betaalgedrag van de zorgpremie is volgens zorgverzekeraars gelijk is aan vorig jaar “en nog steeds goed”. Ook het aantal wanbetalers zorgpremie bij het CAK is al twee jaar stabiel op 170.000. “Dit is het laagste aantal in de afgelopen 10 jaar.” Voor het betalen van het eigen risico en andere eigen betalingen vragen wel meer verzekerden een betalingsregeling aan. “Wat hier mede speelt is dat het gebruik van zorg weer is gestegen na de corona periode. Ik blijf vinger aan de pols houden”, aldus Kuipers.