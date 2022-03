Kuipers: Adequate huisvesting van huisartsen ook verantwoordelijkheid van gemeenten

Adequate huisvesting van huisartsen is volgens minister Ernst Kuipers niet alleen een verantwoordelijkheid voor huisartsen en zorgverzekeraars maar ook van gemeenten. Hij vindt het belangrijk dat de gemeenten, zorgverzekeraars en huisartsen hierover in gesprek gaan.

Kuipers pleit in zijn brief als antwoord op de Kamervragen van Geurts en Van den Berg (CDA) voor toegankelijke huisartsenzorg. De Kamervragen werden gesteld aan de hand van een artikel in Trouw van 31 januari 2022: ‘Huisartsen hebben problemen met huisvesting. Vastgoed is te duur en gemeenten werken vaak tegen.’

Geschikte praktijkruimte

Het artikel is een duidelijk signaal vanuit de beroepsgroep. Huisartsen ervaren problemen met het vinden van een geschikte praktijkruimte dan wel de uitbreiding van de praktijkruimte. Het is volgens Kuipers belangrijk dat huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars hierover in gesprek gaan.

Vastgoedprobleem

Kuipers geeft ook andere oplossingen. Hij wil aanvullende oplossingen voor het vastgoedprobleem. Hij denkt daarbij aan innovatieve manieren van consultvorming, zoals het digitale consult. Deze zouden ervoor kunnen zorgen dat minder patiënten fysiek naar de praktijk hoeven te komen. Binnen het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg werkt de minister daarom samen met het veld aan een versnellingstraject op het gebied van digitalisering.

Gemeenten

De gemeenten zijn cruciaal bij het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg, aldus Kuipers. Een gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan. Ook kan zij een omgevingsvergunning verlenen, als het gaat om het planologisch mogelijk maken van de huisvesting van huisartsen en andere zorginstellingen op de juiste locaties.