Kuipers: advies Gezondheidsraad ‘fantastisch, goed nieuws’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met het advies van de Gezondheidsraad om de tijd tussen de eerste en de tweede coronaprik te verlengen zodat er genoeg vaccin is om meer mensen de eerste prik te geven. “Fantastisch, goed nieuws”, zei hij maandag in zijn eerste reactie. Het kan zelfs leiden tot “aanzienlijk” minder opnames, schat hij.

Tot voor kort was 40 procent van de prikken een tweede injectie en deze prikken hadden volgens hem wel “voor een deel in andere mensen gemogen”. Hij hoopt dat het beleid snel wordt aangepast. “Dat is wat we nodig hebben. Ik ga ervan uit dat dat binnen een week kan”, aldus Kuipers, die vorige week al op een dergelijk advies had gehoopt. Nieuwe afspraken voor een prik moeten volgens hem nu alleen nog naar mensen die nog niks gehad hebben.

Vaccineren, vaccineren, vaccineren

“Vaccineren, vaccineren, vaccineren” is de uitweg, zei hij. Er moet echt worden ingezet op die eerste prik, want dat is de weg naar een daling in het aantal opnames, zei hij ook al net voordat het nieuws over het advies tot hem doordrong tijdens zijn wekelijkse ontmoeting met de pers.

Bepaald minder lof had Kuipers voor het advies van de Gezondheidsraad om het vaccin van AstraZeneca wegens bepaalde zeldzame bijwerkingen onder 60-minners alleen nog maar aan 60-plussers te geven. Dat noemde hij “onbegrijpelijk, echt onbegrijpelijk” en hij heeft nog geen collega gehoord die het wel snapt, vertelde hij. Het levert een vertraging op “die we ons niet goed kunnen permitteren”. Hij vindt dat het zaak is om voortaan “drie keer na te denken” bij een advies om een bepaald vaccin niet meer voor bepaalde groepen te gebruiken. Hij pleitte ervoor dat de minister (“ik benijd hem niet”) er nog eens goed naar kijkt. Kuipers zou het geen gek idee vinden om het AstraZeneca-vaccin ter beschikking te stellen aan mensen die er zelf om vragen.

Kuipers is zelf in het afgelopen weekeinde ingeënt met AstraZeneca. “Ik ben gelukkig net boven de 60”. Hij heeft nergens last van gehad, vertelde hij, en maakt zich ook totaal geen zorgen. Hij begrijpt wel dat mensen hun twijfels krijgen na alle gebeurtenissen rondom het middel, maar benadrukte dat het risico heel klein is.

Niet versoepelen is verstandig

Kuipers vindt het verder “ontzettend verstandig” van het kabinet dat het de coronamaatregelen nu niet versoepelt. “Een heel kleine verandering” kan volgens hem leiden tot een aanzienlijke stijging van het aantal besmettingen.

Hij ziet het zogenoemde zwarte scenario, waarbij artsen moeten gaan kiezen wie er nog naar de intensive care mag, overigens nog niet opdoemen. Maar het is wel “alle zeilen bijzetten” en er moet veel personeel van andere afdelingen worden gehaald om de collega ’s op de ic te ondersteunen, hetgeen ten koste gaat van andere zorg dan die voor coronapatiënten. (ANP)