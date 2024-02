Kuipers: ‘Bestuurders kinderhartcentra moeten zich schamen tot in hun bilnaad’

Oud-minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid haalt in een interview in NRC hard uit naar de bestuurders van de kinderhartcentra die zijn besluit om deze specialistische zorg te centraliseren via de rechter hebben kunnen terugdraaien. Volgens hem gaat het ze alleen maar om hun eigen geld en status en niet om de patiënten. Ze moeten “zich schamen tot in hun bilnaad”, citeert de krant hem.

Kuipers had besloten om de vijf universitaire ziekenhuizen die op dit moment kinderhartchirurgie aanbieden, te beperken tot Rotterdam en Groningen. Zo zou de expertise gewaarborgd blijven. De centra in Utrecht en Amsterdam/Leiden zouden deze specialistische zorg kwijtraken en begonnen een rechtszaak. De rechter draaide het besluit terug, omdat het niet goed onderbouwd was.

Decennialange worstelen

“Dan moet ik grijnzen. Het is vrij simpel in de zorg: hoe vaker je een behandeling doet, hoe beter artsen en verpleegkundigen worden. En dan zou je het opereren van kinderhartjes, wat zeer complex is, wel met lage volumes op vijf plekken in het land kunnen doen?”, aldus Kuipers, die nog steeds vindt dat concentratie nodig is.

Hij wijst erop dat het zorgveld hier al dertig jaar mee worstelt. “Eerst was men gelukkig dat er een minister is die een besluit durfde te nemen, daarna ging men toch naar de rechter. En wie zit er nu met de gebakken peren? Ik niet, een minister is een passant. Maar de patiënten wel. Al die bestuurders van die centra moeten zich schamen tot in hun bilnaad. Zij weten heel goed dat hun pleidooi om hun eigen geld en status gaat, en niet om de belangen van patiënten.”

Niet in hoger beroep

Kuipers’ opvolger Pia Dijkstra was het ook niet eens met de rechter, maar ziet toch af van een hoger beroep. Alle betrokkenen moeten wat haar betreft weer om tafel om alsnog te koersen op een vorm van concentratie.

Vertrek

De oud-minister blikt ook terug op zijn plotselinge vertrek. Dat was volgens hem nodig om te kunnen solliciteren op buitenlandse aanbiedingen. Hij wilde er destijds niks over vertellen, omdat de procedure nog liep. Kuipers gaat werken op een universiteit in Singapore. (NRC/ANP)