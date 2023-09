Kuipers en Dijkgraaf vrijdagmiddag naar Erasmus MC

Een docent (43) kwam daarbij om het leven. In een nabijgelegen woning werd een 39-jarige vrouw gedood. Haar 14-jarige dochter overleed enkele uren later aan haar verwondingen.

Medeleven

De ministers spreken studenten en mensen van de afdeling waar werd geschoten. “Dus met de mensen die het dichtst er omheen zaten”, zegt Kuipers. “Om medeleven te tonen en steun te geven. Wij vinden het belangrijk om dat te doen”, zegt Kuipers.

‘Diep geschokt’

De zorgminister heeft zelf jarenlang in het Erasmus MC gewerkt en was er voorzitter van de raad van bestuur voordat hij minister werd. “Ik ben diep geschokt. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Mijn gedachten gaan allereerst naar de nabestaanden, maar ook naar studenten, naar patiënten, naar de collega’s. Mijn eigen vroegere collega’s.” (ANP)