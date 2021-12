Kuipers: extra ic-personeel opleiden lost druk niet volledig op

Het opleiden van extra verpleegkundigen op de intensive care is nodig, maar op de lange termijn is het niet de enige oplossing om druk van coronapatiënten op ziekenhuizen te voorkomen. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), tegen NU.nl.

“Personeel is de beperkende factor”, zegt Kuipers over het tekort aan ic-plekken. “Maar het is niet reëel om ervan uit te gaan dat we dat volledig kunnen oplossen.”

Tekort verdubbelt

Voor de coronacrisis was er ook al een tekort aan ic-verpleegkundigen. “De voorspelling was dat dat tekort tot 2030 zou verdubbelen”, aldus Kuipers.

AI

Volgens Kuipers moeten er ook meer gebruik gemaakt moet gaan worden van “slimme ICT-systemen” die bijvoorbeeld patiëntenmonitoring kunnen doen. Ook zou hij het geen gek idee vinden om de opleiding van ic-verpleegkundigen, spoedeisende hulpverpleegkundigen en ambulanceverpleegkundigen te combineren. “Dat is ook voor verpleegkundigen aantrekkelijker, want dan kun je met één opleiding op verschillende plekken werken.”

Opleidingen

Sinds de coronacrisis is het gebrek aan ic-verpleegkundigen in de ziekenhuizen alleen maar toegenomen en ook op de ic-opleidingen is een tekort, meldde NU.nl eerder. Vorig jaar startten 462 verpleegkundigen aan de ic-opleiding, terwijl dat er driehonderd meer hadden moeten zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.