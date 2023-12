Kuipers gaat financiële gevolgen strengere security-eisen in kaart brengen

Vanaf oktober 2024 worden zorgenorganisaties met 50 fte en/of 10 miljoen euro omzet aangemerkt als vitale infrastructuur. Dat betekent dat ze vallen onder de Europese wetten richtlijnen CER (Europese Critical Entities Resilience richtlijn) en NIS2 (Network- and Information Security richtlijn). Ze zijn dan verplicht om hun fysieke en digitale weerbaarheid te verhogen.

Het kabinet werkt aan wetsvoorstellen voor de implementatie van richtlijnen, schrijft Kuipers aan de Tweede Kamer.

Financiële gevolgen

Het betekent in ieder geval dat veel van de maximaal tweeduizend zorgorganisaties die onder de richtlijnen vallen, moeten investeren in betere fysieke en digitale beveiliging. Hoe die uitpakt, is nog niet bekend. “De financiële gevolgen van de implementatie van de CER- en NIS2-richtlijn worden de komende tijd nader in kaart gebracht, waaronder ook voor de zorgsector”, schrijft Kuipers.