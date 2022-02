Kuipers: geen reden om de rechtszaak Breathomix over te dragen

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers ziet “geen aanleiding” om het dossier rond de coronatests van Breathomix over te dragen aan een andere bewindspersoon. Toen hij nog ziekenhuisbestuurder was, was hij betrokken bij organisaties die met het bedrijf samenwerkten. Maar die samenwerking had volgens zijn woordvoerder niets te maken met de zaak die nu loopt, en zou sowieso volledig buiten Kuipers om gegaan zijn.