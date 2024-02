Kuipers heeft nieuwe baan bij universiteit in Singapore 

Ernst Kuipers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gaat per 1 mei aan de slag aan de Nanyang Technological University (NTU) in Singapore. Dat heeft die universiteit donderdag bekendgemaakt. Een woordvoerder van D66 bevestigt dat dit zijn nieuwe baan is.

Kuipers stapte begin dit jaar plotseling op uit het demissionaire kabinet. Hij zei toen al in de race te zijn voor een topbaan in het buitenland, maar daarna bleef het stil. Volgens de NTU is Kuipers benoemd tot vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling en krijgt hij de titel van vooraanstaand professor.

Gastro-enteroloog

De universiteit in Singapore noemt Kuipers een erkend en bekend gastro-enteroloog. Hij was vanaf 2000 hoogleraar in dat vakgebied aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2013 werd hij bestuursvoorzitter van het Erasmus MC, een functie die hij bekleedde tot hij in 2022 gevraagd werd namens D66 minister te worden in het vierde kabinet-Rutte.

Coronapandemie

Tijdens de coronapandemie werd Kuipers bij het publiek bekend als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg waarbij hij ging over de verdeling van de ziekenhuisbedden. In die rol was hij een van de gezichtsbepalende adviseurs waar het kabinet zijn coronabeleid op baseerde.

‘Cirkel rond’

Wat Kuipers betreft is “de cirkel rond” nu hij zich weer gaat bezighouden met wetenschappelijk onderzoek. Hij wijst erop dat hij zijn loopbaan ooit begon als postdoctoraal onderzoeker. Hij spreekt met bewondering over de NTU, die volgens hem in korte tijd is opgeklommen tot een van ’s werelds beste universiteiten.

33 duizend studenten

Volgens de eigen site van de NTU telt de universiteit 33 duizend studenten in onder meer ingenieurswetenschappen, bedrijfskunde, geneeskunde, geesteswetenschappen en kunst- en sociale wetenschappen. De NTU herbergt verder enkele onderzoekscentra. (ANP)