Kuipers: klimaatverandering is een gezondheidscrisis

Klimaatverandering is ook een gezondheidscrisis. Die boodschap herhalen gezondheidsministers, onder wie demissionair minister Ernst Kuipers, zondag op de klimaattop in Dubai. Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hamerde er ook op in zijn speech op de COP28: “Afgelopen jaar alleen al zijn minstens 62.000 mensen overleden door hittegolven in 35 Europese landen.”

Kuipers wil daarom meer onderzoek naar de invloed van het klimaat op de volksgezondheid. “Het heeft een enorme impact”, zegt hij op het conferentieterrein in de warme stad in de Verenigde Arabische Emiraten. “En dat gaat nog veel verder dan alleen hittestress of overstromingen.” Zo verwijst de demissionaire minister naar onderzoeken die laten zien dat klimaatverandering onder meer invloed heeft op de mentale ontwikkeling van kinderen en in zijn algemeen op de mentale gezondheid. “En ook op de gezondheid van onze longen.”

Nu actie nodig

Dat zoveel partijen zondag het effect van klimaatverandering op de gezondheid onderschrijven, is volgens Kuipers erg goed. “Vanuit mijn achtergrond wil ik natuurlijk dat er meer onderzoek naar wordt gedaan”, voegt hij toe. “Maar ook betekent het dat er nú actie nodig is.” Zo vindt hij dat er internationaal concrete stappen moeten worden gezet om samenwerking en innovatie op te schalen. Kuipers was voorheen onder meer hoogleraar en voorzitter van de raad van bestuur van het Erasmus MC.

Verklaring

Zondag staat de COP28 in het teken van gezondheid. Meer dan 120 landen, waaronder Nederland, hebben een verklaring ondertekend waarin de negatieve impact van klimaatverandering op de volksgezondheid erkend wordt. Het gaat over warmte en luchtverontreiniging, maar critici wijzen erop dat fossiele brandstoffen niet genoemd worden in de verklaring “terwijl die juist de uitstoot veroorzaken”. Kuipers kijkt er positiever naar. “Nu zijn er ook landen meegenomen in deze verklaring die hem misschien niet wilden ondertekenen als er iets over fossiele brandstoffen in had gestaan.”

Maandag staat de klimaattop in het teken van financiering. Demissionair financiënminister Sigrid Kaag is daarom al aangekomen in Dubai. Ze nam zondag onder meer samen met Kuipers deel aan een paneldiscussie. Ze noemde het een “no-brainer” dat het op de klimaattop over financiering moet gaan. (ANP)