Kuipers komt in eerste kwartaal met actieplan epd-leveranciers

Minister Ernst Kuipers komt in het eerste kwartaal van volgend jaar met een actieplan over de ict-markt voor de zorg. De komende maanden staan in het teken van afstemming van het actieplan met partners in het zorgveld en ict-leveranciers, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

“Bij verplichte elektronische gegevensuitwisseling horen betrouwbare en betaalbare ict-systemen, schrijft hij in de brief. “Helaas functioneert de ict-markt in de zorg nu niet optimaal. Zoals de Autoriteit Consument & Markt in zijn rapport Marktwerking in de zorg-ict-markt aangeeft, kent de zorg-ict-markt bepaalde kenmerken die maken dat deze markten niet goed functioneren en gevoelig zijn voor het ontstaan of versterken van marktmacht6. Deze problematiek is weerbarstig en oplossingen vragen inzet van mij, zorgaanbieders en ict-leveranciers.”

Maatregelen

Wat voor maatregelen onderdeel zullen zijn van het plan is nog niet duidelijk. “De afgelopen maanden heeft mijn ministerie met verschillende partners hard gewerkt aan de totstandkoming van dit actieplan. Het doel van het actieplan is om bij te dragen aan een open, eerlijke en toegankelijke ict-markt waarin ict-leveranciers óók oog hebben voor het publieke belang dat ze dienen: de betaalbaarheid en kwaliteit van zorg.”

Hoge winstmarges

Eerder ontstond er kritiek op ict-leveranciers in de zorg door de relatief hoge winstmarges die ze maken, terwijl de interoperabiliteit soms tegenvalt. ChipSoft-bestuurder Hans Mulder vertelt in een vandaag gepubliceerd interview met NRC dat de winsten die de marktleider maakt marktconform zijn en hij benadrukt dat in de afgelopen jaren meer dan tweeduizend koppelingen zijn gemaakt voor andere systemen.