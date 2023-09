Kuipers lanceert campagne The Next Level Dokter

Dat kunnen functies zijn als huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verslavingsarts, forensisch arts of vertrouwensarts. Opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis en SBOH, werkgever voor artsen in opleiding, zijn de initiatiefnemers voor de campagne.

Kees Esser, voorzitter van de raad van bestuur van SBOH: “We verplaatsen steeds meer zorg naar buiten het ziekenhuis. Toch lijkt de opleiding geneeskunde nog steeds één grote reclamecampagne te zijn voor werken als arts in het ziekenhuis. Dat moet anders. Want voor het waarborgen van goede zorg zijn ook buiten het ziekenhuis veel goede artsen nodig. Artsen die in de wijken verschil maken voor jong en oud.”

Er is onder meer een online platform www.nextleveldokter.nl met een lefwijzer, een korte test of een artsenberoep buiten het ziekenhuis iets kan zijn en met informatie over artsenberoepen buiten het ziekenhuis en de bijbehorende medische vervolgopleidingen. Met video’s van next level dokters die aangeven welke vragen zij hadden en waarom zij voor hun bijzondere beroep hebben gekozen.