Kuipers: later uit coronagolf dan vorig jaar

Nederland is op weg naar het einde van de huidige coronagolf, maar dat gebeurt later dan vorig jaar, mede doordat we ons minder goed aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het LNAZ.

“We lopen ten opzichte van vorig jaar een week of drie achter. Dat heeft misschien te maken met kouder weer, maar ook met het feit dat de naleving van de forse set maatregelen heel anders was. Vorig jaar kwamen we uit de golf door strakke maatregelen die pas versoepeld werden toen het echt voorjaar werd. Nu zijn we aan het versoepelen gegaan toen de aantallen nog hoog waren”, aldus Kuipers.

Ziekenhuizen lopen de laatste weken leeg. Het aantal opgenomen coronapatiënten zal voorlopig ook blijven dalen. Over een paar weken liggen er waarschijnlijk zo’n 500 coronapatiënten in de ziekenhuizen (nu bijna 1200), van wie ongeveer 200 op de intensive cares (nu ruim 400). Dat heeft het LCPS berekend.

Die afname komt voor een deel doordat de temperaturen nu stijgen, maar is ook te danken aan vaccinatie. Kuipers: “Als we naar de derde golf kijken, kunnen we zeggen dat 80-plussers die golf niet meegemaakt hebben. Die hebben we niet gezien op de spoedeisende hulp. Dat was absoluut het effect van vaccinaties.”

Kuipers verwacht dat de ziekenhuizen een redelijk rustige zomer voor de boeg hebben, qua corona. In totaal liggen er dan minder dan 100 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie ongeveer 20 op de intensive cares, is de verwachting. Die cijfers zijn vergelijkbaar met vorig jaar. Wanneer de zomer plaatsmaakt voor de herfst, zal het aantal opnames wel weer oplopen. “Maar dat staat of valt met de vaccinatiegraad. Met waar we nu op afstevenen, mogen we hopen dat we geen forse golf krijgen. Maar er komt wel weer een klein golfje, we moeten rekening houden met enige opleving.” (ANP)