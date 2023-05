Kuipers leidt handelsmissie biomedische innovatie naar Boston

Meer dan vijftig innovatieve Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan mee op een handelsmissie naar Boston in de Verenigde Staten. Ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en Ernst Kuipers van VWS leiden de handelsmissie, die in het teken staat van internationale samenwerking op het gebied van Life Sciences & Health.

De handelsmissie bestaat uit diversie bedrijven; startups, mkb en grootbedrijf. Ze nemen van zondag 4 tot vrijdag 9 juni 2023 deel aan de BIO International Convention in Boston, het grootste mondiale evenement en beurs op het gebied van biotechnologie. Beide ministers bezoeken het Nederlandse paviljoen en nemen deel aan verschillende paneldiscussies en rondetafelgesprekken.

Boston: hart van de life sciences-industrie

De ministers gaan in de omgeving van Boston met Nederlandse deelnemers naar bedrijven en onderzoeksinstituten die toonaangevend zijn voor de succesvolle Amerikaanse sector. Boston en omgeving is het wereldwijde hart van de life sciences-industrie. Het is de thuisbasis van meer dan 1.000 biotechnologiebedrijven, variërend van startups tot farmaceutische multinationals met een waarde van miljarden euro’s. De wereldwijd toonaangevende Amerikaanse universiteiten in het gebied geven de regio bovendien een groot netwerk van wetenschappers en aanwas van talent.

‘Future of Life Sciences’-evenement

Samen met gouverneur Maura Healey van Massachusetts organiseren de ministers het zogeheten ‘Future of Life Sciences’-evenement. Op dinsdag 6 juni wordt dit bijgewoond door alle Nederlandse deelnemers aan de handelsmissie en vertegenwoordigers vanuit de Amerikaanse sector. Daarnaast voeren beide minister in Washington D.C. ook afzonderlijk gesprekken met regeringsvertegenwoordigers, bedrijven en organisaties over thema’s als gezondheidszorg, onderzoek & innovatie en economische samenwerking.

Handelsmissie Kuipers

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “Ik kijk er naar uit om de opvallende synergie tussen de Amerikaanse en Nederlandse biotech- en med tech-sectoren te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat we onze internationale samenwerking verder moeten intensiveren. Door onze krachten te bundelen en te werken aan baanbrekende innovaties, kunnen we de gezondheidszorg en geneeskunde revolutionair verder brengen. Samen staan ​​we klaar om nu al de toekomstige gezondheidszorg vorm te geven, de kwaliteit van leven te vergroten en doorbraken te bevorderen die toekomstige generaties zullen inspireren.”

Life Sciences & Health

In totaal zijn er in Nederland 3.000 innovatieve Life Science & Health (LSH) bedrijven actief met een ‘economische impact’ van circa 7 miljard euro. De Nederlandse LSH-sector kreeg een extra impuls met de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam in 2019. Het kabinet investeert met het Nationaal Groeifonds tientallen miljoenen euro’s extra in de sector met financiering voor projecten als RegMedXB, Health-RI, PharmaNL, Biotech Booster en Oncode-PACT.