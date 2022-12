Kuipers: ‘Maak indicatorensets uitkomstgerichte zorg niet te ingewikkeld’

Maak de nieuwe sets van uitkomstindicatoren niet te uitgebreid en te ingewikkeld worden, waarschuwt minister Ernst Kuipers van VWS op het congres uitkomstgerichte zorg op 8 december in Den Haag. Zelf doet hij zijn best een digitale snelweg voor uitwisseling aan te leggen via de wet Wegiz.

Uitkomstgerichte zorg

Het programma Uitkomstgerichte zorg ontwikkelt voor 25 aandoeningen nieuwe sets van uitkomstindicatoren. Minister Kuipers adviseert de sector, op het congres uitkomstgerichte zorg op 8 december in Den Haag, om vooral voor focus te kiezen. ‘Stop niet te veel gegevens in de indicatoren. Maak de sets van indicatoren niet te groot en te ingewikkeld. Kies voor wat werkt en haalbaar is. In der Beschränkung zeigt sich der Meister.”

Digitale snelweg Wegiz

Een belangrijk obstakel voor ziekenhuizen om samen te leren van uitkomsten vormt de afwezigheid van een digitale snelweg voor gegevensuitwisseling in Nederland. Het is voor ziekenhuizen vaak heel ingewikkeld om digitaal gegevens met elkaar uit te wisselen. Elk ziekenhuis heeft zijn eigen ict-systemen op zijn eigen manier ingericht. De nieuwe wet gegevens uitwisseling (Wegiz), onlangs door de Tweede Kamer aangenomen, moet de digitale snelweg worden. Daarin staan onder meer wettelijke eisen voor ICT in de zorg. Het ministerie van VWS overlegt met softewarbedrijven over hun rol hierbij, aldus Kuipers.