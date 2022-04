Kuipers maakt plan voor pandemische paraatheid

Het doel is ervoor te zorgen dat de zorg flexibel en snel kan opschalen. Voor dit plan is de komende jaren oplopend tot jaarlijks 300 miljoen euro beschikbaar. De Ministerraad heeft ingestemd met de aanpak van Kuipers. De beleidsagenda pandemische paraatheid is aan de Tweede Kamer gezonden.

Minister Kuipers

“Het gaat er bij een uitbraak van een nieuwe infectieziekte in de basis om dat we wendbaar zijn”, zegt Kuipers. “Dat we een sterke basis van de gezondheidszorg hebben, dat we de juiste mensen op de juiste plek hebben, en dat iedereen weet wat te doen. Daar zet ik nu de lijnen voor uit, en daar gaan we hard verder aan werken de komende maanden.”

Pandemische paraatheid

Kuipers stelt dat het reëel is dat er een volgende pandemie komt. “We weten alleen niet wanneer en hoe groot de impact zal zijn. De Covid-19-pandemie heeft laten zien dat we hierop beter voorbereid moeten zijn. Dat we beter zicht en inzicht moeten hebben om tijdig te kunnen sturen. Zodat ziekte- en sterftelast zo veel mogelijk worden beperkt en de maatschappij zo min mogelijk ontregeld raakt. De beleidsagenda pandemische paraatheid is de aftrap van een traject om het Nederlandse paraatheidsniveau blijvend op een hoger niveau te krijgen.”

Infectieziektebestrijding

Er komt een reeks maatregelen om beter voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Dat varieert van goede monitoring en surveillance tot aan goede informatievoorziening en het maken van heldere afspraken tussen betrokken partijen in de crisisbestrijding. De basis bij de GGD’en wordt versterkt en er wordt gewerkt aan een landelijke crisisorganisatie. Ook het flexibel en snel opschalen van zorgcapaciteit is een belangrijk onderdeel van de plannen. In de langdurige zorg volgen acties om de hygiëne en infectiepreventie te verbeteren.

Medische producten

De aanpak pandemische paraatheid maakt ook werk van leveringszekerheid van medische producten, waaronder geneesmiddelen, vaccins en hulp- en beschermingsmiddelen. Doel is om de kwetsbaarheden in de productie- en toeleveringsketen te verminderen. Het hebben van meerdere aanbieders is hierbij belangrijk. Daarom zet Nederland in Europees verband zoveel mogelijk in op het stimuleren van duurzame (opschaalbare) productie dicht bij huis, en investeert het kabinet in strategische internationale samenwerking.

Beleidsagenda VWS

De beleidsagenda is het startpunt. VWS werkt de agenda de komende maanden verder uit met betrokken partijen, zowel nationaal als internationaal. Eerstvolgende concrete stappen zijn een besluit over de structuur voor opschaling voor de infectieziektenbestrijding. Ook komt er een actieplan zoönosen (infecties van mens op dier). “Ook daarna is er nog volop werk te doen, want pandemische paraatheid is nooit ‘af’. Nieuwe ontwikkelingen, nieuwe informatie en nieuwe inzichten leiden gaandeweg tot nieuwe afwegingen. Het kabinet en alle betrokken partners in de pandemiebestrijding moeten kunnen anticiperen op veel scenario’s. Alleen zo kan Nederland echt pandemisch paraat worden.”