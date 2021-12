Kuipers: mogelijk meer opnames door corona begin januari

Het aantal opnames van coronapatiënten in de ziekenhuizen zal de komende dagen dalen, voorspelt voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ. Hij verwacht dat aan het eind van de eerste week van januari het cijfer weer oploopt. Wel benadrukt hij dat er veel onzeker is, vanwege de nieuw ontdekte omikronvariant van het virus.

Volgens Kuipers blijft het lastig te zeggen hoe hoog de piek in de ziekenhuisbezetting precies zal worden. Dat heeft alles te maken met de vraag hoeveel de omikronvariant al voorkomt in ons land en ook met hoeveel meer of minder ziekmakend die is.

Kuipers is het eens met de door het demissionaire kabinet genomen lockdown. Nederland kan het zichzelf volgens hem “niet veroorloven” om geen rekening te houden met sombere scenario’s over de mogelijke effecten van de omikronvariant op de situatie in de ziekenhuizen. (ANP)