Kuipers: mogelijk nieuwe vaccinatieronde, GGD kan snel uitbreiden

Mensen kunnen zich op termijn misschien weer laten vaccineren tegen het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid “houdt er rekening mee dat in de komende maanden nieuwe vaccinatierondes nodig zijn”. Als dat nodig is, zijn er genoeg doses beschikbaar “om de hele Nederlandse bevolking een herhaalvaccinatie aan te bieden”, laat gezondheidsminister Ernst Kuipers weten.

De GGD’en hebben nu capaciteit om 300.000 mensen per week in te enten. Kuipers noemt dat een waakvlam. Volgens de minister kan dat in drie weken tijd worden uitgebreid naar 500.000 prikken, en in zes weken naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. (ANP)