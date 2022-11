Kuipers: mondhygiënist op consultatiebureau

Jonge kinderen in achterstandswijken gaan vaak niet naar de tandarts, terwijl dit wel wordt vergoed door de basisverzekering. PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis denkt dat de drempel voor ouders met een laag inkomen hoog ligt, omdat ze zelf niet naar de tandarts gaan. Hij hoopt de drempel te verlagen als naar het gebit van de kinderen wordt gekeken bij een bezoek aan het consultatiebureau.

Eenvoudiger

Het plan van Kuipers spitst zich toe op kinderen van 0 tot 4 jaar. Hij wil het eenvoudiger maken om mondhygiënisten in te zetten als kinderen in contact komen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ), waar onder meer consultatiebureaus toe behoren. Dat is effectief volgens de minister, omdat bijna alle jonge kinderen hier weleens een bezoek aan brengen. De mondhygiënisten moeten ouders en kinderen meer leren over mondzorg en gezond eten en ze waar nodig doorsturen naar de tandarts.

De bewindsman kondigt nog meer plannen aan om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen of schulden vaker naar de tandarts gaan.