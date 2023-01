Kuipers neemt vrijdag besluit over maatregelen reizigers uit China

Woensdag heeft de Europese Unie geadviseerd om extra maatregelen te treffen, waaronder het testen van alle reizigers. Lidstaten mogen zelf weten of ze dat advies overnemen. Kuipers heeft daarvoor niet alleen het OMT om raad gevraagd, maar ook het nieuwe Maatschappelijk Impact Team (MIT) en een aantal overheidsorganisaties waaronder de politie en inspecties. Ook is er overleg met de luchtvaartsector.

Buurlanden

De meeste buurlanden van Nederland hebben al strengere regels aangekondigd voor mensen die uit China komen. België en Duitsland willen een negatieve coronatest zien van reizigers, zoals de Europese Unie had aangeraden in combinatie met onder meer mondkapjes op vluchten en steekproefsgewijze testen na aankomst. Ook buiten de EU hebben landen strengere regels, waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Tijdelijke wetgeving niet meer van kracht

Afgelopen vrijdag waarschuwde Kuipers al dat Nederland momenteel wettelijk geen negatieve coronatest kan eisen van reizigers uit China. De tijdelijke wetgeving waar eerdere coronamaatregelen op gebaseerd waren, is sinds mei niet meer van kracht. Er is wel een wetswijziging in de maak die via een andere route een wettelijke grondslag moet regelen. De Tweede Kamer stemde daar twee weken geleden mee in, maar in de Eerste Kamer is er nog niet over gesproken. Minister Kuipers heeft de senaat donderdag gevraagd om het voorstel “op de kortst mogelijke termijn, bij voorkeur in de week van 9 januari” in behandeling te nemen.

Eerste Kamer

Leden van de Eerste Kamer bespreken komende vrijdag of ze de kwestie zo urgent vinden dat ze ervoor terugkomen van reces. Als daartoe besloten wordt, kan de wijziging van de Wet publieke gezondheid nog komende week besproken worden. Vooralsnog staat de eerstvolgende bespreking van het voorstel in drie commissies gepland voor 17 januari, waarna de wet ook nog tijdens een plenair debat besproken moet worden. (ANP)