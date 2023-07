Kuipers: niet blindstaren op ziekenhuis om de hoek

Mensen die zich nu bij een spoedeisende hulp (SEH) melden, zijn in de ogen van demissionair minister Ernst Kuipers vaak beter af bij een apotheker, huisarts, fysiotherapeut of psycholoog.

In een interview met het AD zegt Kuipers dat de samenleving zich dan ook niet blind moet staren op een ziekenhuis en een spoedpost “op elke hoek” van de straat.

Goede zorg op het juiste moment

“Uit proeven blijkt dat een kwart van de mensen die 112 bellen eigenlijk met onlinehulp via thuisarts.nl beter uit de voeten kan”, aldus de bewindsman, die daarbij wel toegeeft dat er in de praktijk nog veel misgaat. Hij noemt het in de krant “frustrerend” dat hij vanwege de val van het kabinet niet op lange termijn aan de gang kan met zijn plan voor “goede zorg op het juiste moment. Het kan de verpleegkundige zijn in een ambulanceauto, die je thuis helpt. Het kan de apotheker zijn die je helpt met medicijnen. Het kan de fysiotherapeut zijn als het gaat om je knieproblemen.”

Vertraging

Kuipers liet afgelopen week al weten het “onverantwoord” te vinden als er door de val van het kabinet vertraging zou ontstaan in de uitvoering van het integraal zorgakkoord (IZA). In dat akkoord heeft de zorgsector allerlei afspraken gemaakt over doelen en aanpassingen, samen met het ministerie van Volksgezondheid. (ANP)