Kuipers opent klimaatneutrale Rijnstate Elst

Minister Kuipers van VWS heeft donderdag Rijnstate Elst (bij Arnhem) geopend. Dit is het eerste klimaatneutrale ziekenhuis in Europa.

Elst is de hoofdvestiging van Rijnstate voor dermatologie, oogheelkunde, pijnbehandeling en Vitalys (diabeteszorg). De veertig spreek- en onderzoekskamers bieden plek aan vijftien à twintig medische specialismen. In de nieuwe zorgpaden worden digitalisering en virtuele zorg geïntegreerd.

Patiënten kunnen terecht op een hypermoderne polikliniek Pijn op de Borst. Dankzij een nieuwe CT-scanner die is uitgerust met een speciale hartmodule, kan Rijnstate Elst in één hartslag afwijkingen waarnemen in het hart van patiënten met klachten als pijn op de borst.

“Ik kijk terug op een geweldige opening”, zegt Hans Schoo, bestuurder van Rijnstate. “Er is de afgelopen twee jaar zo ongelofelijk hard gewerkt. Met dit geweldige resultaat. Het is hopelijk een uitnodiging voor veel partners in de samenleving om eens een kijkje te nemen. Ik kijk uit naar die ontwikkeling, het ziekenhuis als netwerkorganisatie.”

Rijnstate is een topklinisch opleidingsziekenhuis met 6.500 medewerkers en met locaties in Arnhem, Zevenaar, Elst en Arnhem-Zuid. Naast basiszorg voor patiënten uit de regio, biedt Rijnstate topklinische zorg op een aantal expertisecentra.