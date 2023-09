Kuipers over commerciële huisartsenketens: risico is winst boven kwaliteit

Demissionair minister Ernst Kuipers onderkent het gevaar van de opkomst van commerciële ketens in de huisartsenzorg. Dat ontstaat “wanneer het realiseren van (uitkeerbare) winst een groter belang krijgt dan de kwaliteit of de toegankelijkheid van zorg”, schrijf hij in antwoord op Kamervragen.

“Ik zie dat er zich mogelijk risico’s voor kunnen doen bij ketens in de huisartsenzorg”, schrijft Kuipers in reactie op vragen van de SP. Hij schetst de situatie waarin “het realiseren van (uitkeerbare) winst een groter belang krijgt dan de kwaliteit of de toegankelijkheid van zorg.”

Juridische middelen

In dezelfde beantwoording stelt Kuipers dat het nog te vroeg is om te zeggen dat de toezichthouders te weinig juridische middelen hebben om effectief hun taak te vervullen. “De zaak waar u over spreekt is nog onder de rechter en er is derhalve geen definitieve uitspraak”, staat in zijn antwoorden. De zaak in kwestie zijn twee recente overnames van huisartsenpraktijken door de keten Co-Med, ondanks klachten over het bedrijf en een lopend onderzoek door NZa en IGJ.

Onderdeel van dat onderzoek is dat NZa en IGJ ook hun eigen rol tegen het licht houden. “Indien één van de conclusies van dat onderzoek is dat de toezichthouders aanvullende juridische middelen nodig hebben voor effectief toezicht, verwacht ik dat zij dit zullen aangeven”, meldt Kuipers.

Kwaliteit verbeteren

Kuipers herhaalt verder dat hij onderzoekt of het mogelijk is om overnames te verbieden zo lang een dergelijk onderzoek naar een bedrijf of keten loopt. “Ik vind het namelijk belangrijk dat in deze situaties de betreffende zorgaanbieder alle aandacht en energie steekt in het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg en niet in het overnemen van nieuwe praktijken.”