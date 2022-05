Kuipers past omstreden werkwijze bij informatieverzoeken niet aan

Het ministerie van Volksgezondheid blijft via de zogeheten “gefaseerde aanpak” verzoeken voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) behandelen, schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens die methode wordt informatie per thema, zoals ‘vaccinaties’ of ‘mondkapjes’, openbaar gemaakt.

Op die werkwijze is kritiek, onder meer van verschillende media, omdat het langer duurt voordat de informatie wordt gedeeld. Ook is het vaak onvolledig, omdat het opgesplitst is per thema.

Dwangsom

De rechter tikte het ministerie eerder op de vingers vanwege deze werkwijze. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, oordeelde later dat het opdelen per thema niet in strijd is met de wet. Wel sommeerde de Raad dat het ministerie snel informatie zou verstrekken aan de NOS en NTR, omdat anders een dwangsom zou volgen. Hieraan gaf het departement gehoor. In een andere zaak loopt nog een hoger beroep.

Honderd juristen

Volgens Kuipers is het aantal Wob-verzoeken nog steeds zo groot dat het niet mogelijk is om die stuk voor stuk te beoordelen en te versturen. Om de druk te verlagen, heeft het ministerie ongeveer honderd juristen ingehuurd om Wob-verzoeken te verwerken. Als een aanvrager om een kleiner aantal documenten vraagt dat relatief eenvoudig is te vinden, dan neemt Kuipers direct een besluit op het verzoek.

Verfijning

De minister bekijkt wel hoe de aanpak verbeterd kan worden. Hij wil daarbij kijken naar een “mogelijke verfijning van de techniek”. Het ministerie heeft tot en met 1 april in totaal 343 Wob-verzoeken over corona gekregen, schrijft Kuipers. Daarvan zijn inmiddels 96 verwerkt. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn ruim 53.000 pagina’s aan informatie gegeven aan ongeveer 120 verzoekers, aldus de minister.

De Wob is per 1 mei van dit jaar vervangen door de Wet open overheid (Woo). De maximale termijn voor een informatieverzoek is volgens de Woo twee weken korter dan volgens de Wob. Ook wordt de overheid verplicht beter te motiveren als het geen informatie wil geven. Verder gaat de overheid actiever informatie delen. (ANP)