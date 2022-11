Kuipers stelt afschaffing 45-minutennorm uit

Minister Kuipers van VWS stelt de afschaffing van de 45-minutennorm voor ambulances uit. Hij gaat eerst onderzoeken of er een beter alternatief is.

Foto: Sjoerd van der Wal/ Getty Images/iStock

Dit heeft Kuipers woensdag gezegd in het Kamerdebat over zijn beleidsnota acute zorg. Enkele fracties hadden hierop kritiek. Dit omdat de afschaffing gevaar zou kunnen opleveren voor de levensvatbaarheid van SEH’s en daardoor de bestaanszekerheid van kleinere ziekenhuizen: de beschikbaarheidsbijdrage hiervoor zou kunnen wegvallen.

Ook vonden veel fracties dat afschaffing onverstandig is als hiervoor geen alternatieve maatstaven in de plaats komen. De Kamer was het eens met Joba van den Berg (CDA) “dat je geen oude schoenen weg moet gooien voordat je nieuwe hebt”.

Kuipers heeft toegezegd dat hij ruim de tijd wil uittrekken voor dit onderzoek naar een nieuwe tijdsnorm. De minister gaat vele partijen inschakelen voor advies: “Dit is echt een heel traject”. Hij verwacht dat de huidige 45-minutennorm uiteindelijk wel verdwijnt: “Partijen als zorgverzekeraars, Ambulancezorg Nederland, Gezondheidsraad en NZa vinden de maatstaf ook achterhaald. De situatie is anders dan in 2002, toen die norm werd vastgesteld.”

Harde verwijten

In het Kamerdebat hebben D66, CDA, GroenLinks en PVV elkaar harde verwijten gemaakt over de sluiting van SEH’s, afschaffing van de 45-minutennorm en de effecten daarvan voor het voortbestaan van regionale ziekenhuizen.

Om de gemoederen te bedaren moest de voorzitter van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vier keer ingrijpen. Kamerleden verweten elkaar “gefrustreerd” te zijn en waren niet gediend van een “persoonlijke aanval”. Wieke Paulusma (D66) vond het “heel kwalijk” dat Joba van den Berg (CDA) haar verantwoordelijk acht voor “deze nekslag voor heel veel ziekenhuizen”.

Corinne Ellemeet (GroenLinks) merkte op dat als er een tekort is aan (goed) personeel op de SEH’s, Kuipers beter het aantal opleidingsplekken voor SEH-artsen en -verpleegkundigen kan uitbreiden. Ze werd daarin gesteund door de SP. Met name SP, GroenLinks en CDA wezen erop dat het vreemd is dat Kuipers de 45-minutennorm wil afschaffen, terwijl hij nog geen alternatief heeft.

Sluiting kleine ziekenhuizen

Enkele partijen gingen ervan uit dat afschaffing van de 45-minutennorm voor ambulances sluiting van kleinere ziekenhuizen betekent. “Die norm is de enige garantie om kwetsbare ziekenhuizen in de lucht te houden”, zei Ellemeet: “Zij zijn financieel afhankelijk van die norm. Als de toekomst is dat de zorg dichtbij moet zijn, is dit dus het kind met het badwater weggooien.” Maarten Hijink (SP): “Het gevolg van wat Kuipers wil, is kaalslag.”

Steun VVD en D66

VVD en D66 steunden de minister. Paulusma wees erop dat de kwaliteit van de acute zorg veel beter kan: “Een derde van de patiënten komt niet op de juiste plek terecht. We moeten wat doen aan de kwaliteit van de acute zorg, want die is nu niet op orde. Ze vond het “een gekke gedachte” dat partijen de 45-minutennorm niet willen schrappen om op die manier kleine ziekenhuizen op de been te houden.

“Dat laatste gaat niet gebeuren”, aldus Paulusma in een toelichting: “De vraag is zo groot, het aanbod zo beperkt dat het alle hens aan dek is. We moeten het alleen anders organiseren. Dus de beschikbaarheidsbijdrage voor het blijven doen wat we deden gaat anders ingevuld worden. Dat zal een ketenbijdrage worden. En dat maakt wel dat sommige ziekenhuizen een ander aanbod moeten organiseren.”