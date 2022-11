Emoties Kamer lopen hoog op over toekomst kleine ziekenhuizen

In het Kamerdebat over de toekomst van de acute zorg hebben D66, CDA, GroenLinks en PVV elkaar woensdag harde verwijten gemaakt over de sluiting van SEH’s, het afschaffen van de 45-minutennorm en de effecten daarvan voor het voortbestaan van regionale ziekenhuizen.

Om de gemoederen te bedaren moest de voorzitter van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer vier keer ingrijpen. Kamerleden verweten elkaar “gefrustreerd” te zijn en waren niet gediend van een “persoonlijke aanval”. Wieke Paulusma (D66) vond het “heel kwalijk” dat Joba van den Berg (CDA) haar verantwoordelijk acht voor “deze nekslag voor heel veel ziekenhuizen”.

Herhaaldelijk negeerde Fleur Agema (PVV) dringende verzoeken van de AO-voorzitter om te stoppen met haar verweer dat andere partijen volgens haar maakten over de betrouwbaarheid van een deel van haar inbreng in het debat. Dezelfde voorzitter verzocht op zijn beurt weer Van den Berg “niet tien keer dezelfde vraag te stellen over de 45-minutennorm”.

Toekomstplan Kuipers

Kern van het debat was het toekomstplan van minister Kuipers van VWS voor de acute zorg. De oppositie vreest dat afschaffing van de 45-minutennorm voor ambulances en concentratie van SEH’s ten koste gaat van het voortbestaan van kleine, regionale ziekenhuizen. Bovendien was het volgens hen twijfelachtig dat deze ingreep het personeels- en kwaliteitstekort op de spoedzorg zou oplossen.

Corinne Ellemeet (GroenLinks) merkte op dat als er een tekort is aan (goed) personeel op de SEH’s, Kuipers beter het aantal opleidingsplekken voor SEH-artsen en -verpleegkundigen kan uitbreiden. Ze werd daarin gesteund door de SP. Met name SP, GroenLinks en CDA wezen erop dat het vreemd is dat Kuipers de 45-minutennorm wil afschaffen, maar dat hij nog geen alternatief heeft.

Sluiting kleine ziekenhuizen

Enkele partijen gingen ervan uit dat afschaffing van de 45-minutennorm voor ambulances sluiting van kleinere ziekenhuizen betekent. “Die norm is de enige garantie om kwetsbare ziekenhuizen in de lucht te houden”, zei Ellemeet: “Zij zijn financieel afhankelijk van die norm. Als de toekomst is dat de zorg dichtbij moet zijn, is dit dus het kind met het badwter weggooien.” Maarten Hijink (SP): “Het gevolg van wat Kuipers wil, is kaalslag.”

VVD en D66 steunden de minister. Paulusma wees erop dat de kwaliteit van de acute zorg veel beter kan: “Een derde van de patiënten komt niet op de juiste plek terecht. We moeten wat doen aan de kwaliteit van de acute zorg, want die is nu niet op orde. Ze vond het “een gekke gedachte” dat partijen de 45-minutennorm niet willen schrappen om op die manier kleine ziekenhuizen op de been te houden.