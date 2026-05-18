Directeur Timmerhuis vertrekt bij ZonMw

Timmerhuis is sinds 2020 algemeen directeur bij ZonMw, de organisatie die onderzoek en vernieuwing in gezondheid, zorg en welzijn programmeert en financiert. ZonMw is al enige tijd in gesprek met het ministerie van VWS over een nieuw bestuursmodel. Dat moet beter passen bij het steeds complexere werkveld van de organisatie. In het nieuwe model zou er een driekoppige raad van bestuur moeten komen.

Nieuwe fase

“Door mijn vertrek nu aan te kondigen, wil ik ruimte maken voor ZonMw om een nieuwe fase in te gaan”, laat Timmerhuis weten over het afscheid. “Aan het eind van dit jaar werk ik zeven jaar bij ZonMw. Dat is een mooie periode, en na in totaal veertig jaar volop werken zoek ik nu naar een andere balans tussen werk en privé. Alles afwegend, is dit voor mij een natuurlijk moment om een nieuwe weg in te slaan.”

Bestuursfuncties

De vertrekkend directeur laat weten een sabbatical te gaan nemen. Wat ze daarna gaat doen, staat nog niet vast. “Momenteel heb ik al enkele kleine bestuurs- en adviesfuncties. Ik kan me voorstellen dat ik op termijn meer van dit werk ga doen.”