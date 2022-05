Kuipers: sterkere financiële prikkels voor investeren in AI voor de zorg

Minister Ernst Kuipers (VWS) wil sterkere prikkels in het (bekostiging)systeem om te investeren in de implementatie en opschaling van AI-toepassingen voor de zorg. Dat schrijf hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hij betwijfelt daarin ook of de overheid de regie moet nemen op het gebied van databeschikbaarheid.

De minister heeft hoge verwachtingen van AI in de zorg, blijkt uit de brief. “AI biedt kansen om de gezondheid te bevorderen en de toenemende druk op het Nederlandse zorgstelsel te verlichten”, staat in zijn Kamerbrief. Hij wijst erop dat met de technologie eerder de juiste diagnose gesteld kan worden of meer patiënten kunnen worden geholpen.

Prikkels

Via diverse initiatieven uit het veld, vanuit de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en door het programma Waardevolle AI voor Gezondheid is volgens Kuipers een solide basis gelegd om op verder te bouwen. Dat is deels aan het veld, maar op stelselniveau wil de minister werken aan betere randvoorwaarden om te investeren in implementatie en opschaling van AI in de zorg. “Het gaat om het versterken van prikkels in het (bekostiging)systeem”, schrijft Kuipers, die dat verder niet concreet uitwerkt in de brief.

Kosten en baten

Een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse in opdracht van VWS liet eerder zien dat marktfalen de bloei van AI in de zorg in de weg zit. De kosten van de investeringen zijn vaak voor de zorgaanbieder, terwijl de baten veelal voor de zorgverzekeraar zijn, is de strekking daarvan. Overheidsfalen is één van de onderliggende oorzaken, staat in de analyse van adviesbureau Encorys. Dat lijkt Kuipers nu bij te willen sturen.

Gebrek aan kennis

Ook gebrek aan kennis binnen zorgorganisaties zou een sta-in-de-weg zijn volgens de analyse. Daar probeert Kuipers verandering in te brengen met “bewustwordingsactiviteiten” en hulpmiddelen. Wat dat laatste betreft wijst de minister onder meer op de ontwikkelde Leidraad kwaliteit AI in de zorg.

Data

De beschikbaarheid van data – eveneens een cruciale factor voor het succes van AI in de zorg – heeft ook de aandacht van Kuipers. Of het ministerie daarin de regie gaat pakken, valt nog te bezien. “Ik onderzoek of deze regierol voor databeschikbaarheid en juiste toepassing van AI bij een coalitie kan liggen zoals de NL AIC of dat VWS hierin een extra stap naar voren moet zetten”, schrijft Kuipers.

Spelregels

Tot slot laat Kuipers weten te overwegen om deel te nemen aan de call van het Digital Europe Programme van de Europese commissie. Dat gaat over het opzetten van een zogeheten Testing and Experimenting Facilitie Health. Een dergelijk initiatief zou volgens Kuipers “handvatten kunnen geven voor spelregels rond gebruik van data”.