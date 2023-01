Kuipers verscherpt criteria voor pakketsluis dure geneesmiddelen

Minister Ernst Kuipers van VWS gaat de criteria voor toelating van nieuwe geneesmiddelen per 1 juli 2023 aanscherpen. Als nieuwe geneesmiddelen jaarlijks 20 miljoen euro of meer kosten, belanden ze eerst in de pakketsluis, voordat ze in het basispakket komen. Zo wil Kuipers de uitgaven voor dure geneesmiddelen beter beheersen. Patiënten zullen daardoor wel langer moeten wachten op de beschikbaarheid van nieuwe medicijnen.

Voor dure nieuwe geneesmiddelen bestaat sinds 2015 de zogeheten pakketsluis. Ze worden niet automatisch toegelaten tot het basispakket, maar het Zorginstituut onderzoekt eerst hoe effectief de nieuwe medicijnen zijn in verhouding tot de prijs. De pakketsluis is een manier om de uitgavenstijging voor dure geneesmiddelen beter te beheersen, zodat nieuwe medicijnen niet andere zorg uit het basispakket verdringen. Met de pakketsluis is in 2020 383 miljoen euro bespaard. De pakketsluis werkt zo goed, dat de politiek meer nieuwe medicijnen via die route wil laten lopen.

Pakketsluis dure geneesmiddelen

In het Coalitieakkoord is afgesproken om de grens voor toelating tot de pakketsluis te verlagen van 40 miljoen euro naar 10 miljoen euro. Kuipers besluit hiervan af te wijken, omdat uit onderzoek blijkt dat bij een dergelijke verlaging wel erg veel medicijnen in de pakketsluis komen. Daardoor zou toelating tot het pakket aanzienlijk langer duren. Met verlaging naar 20 miljoen euro van het geneesmiddel voor de behandeling van één nieuwe indicatie of van meerdere nieuwe indicaties is er een goede balans tussen toegankelijkheid en kostenbeheersing, vindt Kuipers.

Het andere criterium voor toelating tot de pakketsluis blijft ongewijzigd. Als de verwachte kosten van de verstrekking van het geneesmiddel voor de behandeling van een nieuwe indicatie 50.000 euro of meer per patiënt per jaar zijn, komt een medicijn eerst in de pakketsluis. Ook als het verwachte macrokostenbeslag van de verstrekkingen 10 miljoen euro of meer per jaar bedraagt, dan wordt de nieuwe indicatie in de sluis geplaatst.

Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) begrijpt dat de minister kiest voor een verbreding van de pakketsluis. Kritisch is de VIG echter over het ontbreken van garanties dat de doorlooptijden in de sluis niet verder oplopen. Nu al wachten patiënten meer dan vijfhonderd dagen op een nieuwe behandeling. Deze wachttijd is de laatste jaren steeds verder opgelopen. Ongeveer een op de vijf Europees goedgekeurde geneesmiddelen verdwijnt in de sluis, gemiddeld voor ruim anderhalf jaar. Dat worden er na 1 juli alleen maar meer, nu de minister de criteria voor de sluis gaat aanpassen.

Een verbreding van de sluis moet samengaan met een verbetering, met heldere doorlooptijden en een duidelijk proces, vindt de VIG. Zo kan een ‘dashboard’ meer inzicht geven welke behandelingen in de sluis zitten en in welk stadium. Dat geeft duidelijkheid voor patiënten, artsen en fabrikanten. Ook moet er een oplossing komen voor patiënten die nu niet kunnen beschikken over een medicijn zolang het in de sluis zit.

Volgens de VIG zijn patiënten de dupe zijn van trage en ondoorzichtige onderhandelingen. “Net als bij de oplopende tekorten zien we dat in Nederland een eenzijdige focus op uitgaven en prijzen leidt tot uitholling van de kwaliteit en beschikbaarheid van medicijnen. De euro gaat hier voor de patiënt. Dat dit anders kan zien we in de landen om ons heen, waar nieuwe medicijnen vrijwel meteen beschikbaar zijn als ze goedgekeurd zijn. Dat moet in Nederland ook mogelijk zijn”, aldus de VIG.