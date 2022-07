Kuipers: werkdruk van huisartsen is een taai probleem

De huisartsen zijn onderdeel van het “fundament van de zorg”, zo zei de bewindsman. Hij zei het nodig te vinden om te kijken naar hoe zij hun werk beter kunnen doen, bijvoorbeeld door te zoeken naar oplossingen voor huisvestingsproblemen en door de administratieve lasten te verminderen. “Er zijn ook veel taken bij de huisartsen komen te liggen die eigenlijk op een andere plek horen”, aldus de minister.

Langetermijntraject

Kuipers zegt begrip te hebben voor de oproep om meer huisartsen op te leiden en het aantal patiënten per praktijk te verminderen. “Tegelijkertijd is mijn vraag ook terug: als we daarop inzetten is dat een heel langetermijntraject. Wat is nou de kans dat, als we dat over tien jaar voor elkaar hebben gekregen, de problemen nog steeds hetzelfde zijn? Want dit doen we al heel lang.”

Kuipers stelt dat zijn ministerie en het vakgebied “de oplossing breed moeten zoeken”. Hij zegt hierover in gesprek te blijven met de artsen. (ANP)