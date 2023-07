Kuipers zet erkenning SEH-artsen in de wachtkamer

In maart besloot het College Geneeskundige Specialismen (CGS) om de SEH-arts als medisch specialist te erkennen. Daarmee kwam het college terug van een eerder negatief standpunt hierover. Sindsdien wachten de SEH-arsten of Kuipers dit CGS-besluit overneemt en daarmee definitief maakt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij echter laten weten dat hij nog geen beslissing kan nemen.

Kuipers

Kuipers schrijft dat de erkenning “nog verdere doordenking vraagt” door overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Hij wil van hen nog een terugkoppeling wil. Verder zegt hij te willen kijken of erkenning “past binnen de beleidsvisie” van zijn ministerie. Ook wil hij kijken of erkenning niet zal leiden tot “negatieve effecten, zoals bijvoorbeeld een ongewenste verhoging van de zorgvraag of ongewenste macro-economische effecten”. Verder wil hij weten wat erkenning betekent voor “opleidingsduur, financiële middelen en de verhouding met andere specialismen”. En erkenning mag volgens hem niet leiden tot “nadere kwaliteitseisen die niet passen binnen de toekomst van de acute zorg”.

SEH-artsen zijn verrast

De Tweede Kamer had Kuipers onlangs juist per motie tot spoed gemaand. Ook de SEH-artsen willen het liefst zo snel mogelijk een knoop doorgehakt zien. Voorzitter David Baden van de NVSHA zegt ‘verrast’ te zijn over het gegeven dat de minister nadere voorwaarden aan erkenning stelt, “aangezien het CGS al de inhoudelijke beoordeling heeft gedaan.”

Weerstand internisten en anesthesiologen

Het nieuwe oponthoud is mogelijk te wijten aan een brief van de wetenschappelijke verenigingen van internisten (NIV) en anesthesiologen (NVA) aan Kuipers waarin zij hun zorgen uitten over het “risico op een mogelijke verslechtering van de SEH-zorg” door zo’n erkenning. De FMS ziet in de Kamerbrief geen aanleiding om in samenspraak met de NVSHA nog meer toelichting te geven. De FMS gaat ervan uit dat Kuipers binnenkort met duidelijkheid zal komen, en dat is ook de verwachting van het CGS. Volgens een woordvoerder van het CGS is het nog niet eerder voorgekomen dat een minister een positief CGS-advies niet volgde.