Ziekenhuizen: 2 miljoen per week

Ziekenhuizen kunnen volgens Kuipers “met gemak” ongeveer 2 miljoen mensen per week vaccineren. “En als we het alleen op zaterdag en zondag zouden doen, kunnen we 600.000 prikken per week doen. Als het nodig is om te helpen, doen we het van harte. En als het niet nodig is, alle begrip.”

GGD: 1,5 miljoen per week

De GGD’en willen hun capaciteit de komende tijd uitbreiden naar 1,5 miljoen vaccinaties per week. Huisartsen kunnen 250.000 mensen per week inenten. (ANP)