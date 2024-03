Kunstalvleesklier succesvol getest bij patiënt thuis

De Inreda AP is een bi-hormonale kunstmatige alvleesklier, die een jaar lang is getest bij zeventig patiënten met diabetes type 1. Zij gebruikten de kunstalvleesklier in een thuissetting. De resultaten van de studie zijn gepubliceerd in The Lancet Digital Health en laten verbeterde gezondheidswaarden zien. Gebruikers ervaren een aanhoudende verbetering van de bloedsuikerwaarden, met een gemiddelde verlenging van zes uur per dag binnen een gezond bereik.

Minder beperkingen

Deelnemers melden ook een duidelijke afname van de last die diabetes in hun dagelijks leven veroorzaakt. Ze rapporteren minder beperkingen bij activiteiten als eten, drinken en sporten. Inzet van de kunstalvleesklier kan ook het risico op onder meer hart- en vaatziekten verminderen, zegt producent Inreda Diabetic, die het onderzoek uitvoerde in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis.

Vergoeding

“De resultaten laten aanhoudend betere bloedsuikerwaarden zien”, zegt Robin Koops, directeur van Inreda Diabetic. “Zo stijgt onder meer de tijd waarin de waarden binnen de streefwaarden zijn naar meer dan 80 procent. Ook verbetert de kwaliteit van leven aanzienlijk en behaalt meer dan 97 procent van de deelnemers aan het onderzoek de vier belangrijkste behandeldoelen. Wij hopen dat deze resultaten bijdragen aan de vergoeding van het diabeteshulpmiddel.”