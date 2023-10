Kwakzalversprijs naar tijdschrift LINDA.

Tijdschrift LINDA. krijgt de Meester Kackadorisprijs omdat het kwakzalverij de ruimte zou bieden. Het blad is “een betreurenswaardige mix van verstandige artikelen en gevaarlijke, onweersproken kwakzalverij”, aldus de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).

Volgens de vereniging verwaarlozen de makers van het tijdschrift hun “verantwoordelijkheid om het publiek te behoeden voor kostbare en zinloze fopbehandelingen”. De vereniging citeert artikelen waarin mensen zeggen dat ze al jaren niet meer eten en hun eigen urine drinken, of dat ze aan reïncarnatietherapie doen. Zo maakt het tijdschrift “spelenderwijs vormen van kwakzalverij acceptabel”, aldus de jury.

Hoofdredacteur Karin Swerink stelt in een schriftelijke verklaring dat het magazine probeert te laten zien “wat er allemaal speelt in de samenleving” door mensen met diverse opvattingen aan het woord te laten. Ze zegt dat het “al twintig jaar de missie van LINDA.” is om de “diversiteit en veelkleurigheid aan mensen en meningen dagelijks op een journalistieke manier samen te vatten”. (ANP)