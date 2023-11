Kwaliteitskader langdurige ggz in de steigers

De vraag naar een kwaliteitskader voor de langdurige ggz bestaat al langer. Op dit moment is er echter geen gezamenlijk beeld beschikbaar van wat goede kwaliteit van zorg is. “Toetsingskaders die de inspectie of zorgkantoren nu gebruiken zijn voorlopige kwaliteitsuitgangspunten of het zijn kaders die niet helemaal aansluiten. Deze kaders zijn veelal ingegeven vanuit de curatieve zorg, andere sectoren en/of andere wettelijk kaders”, aldus de Nederlandse ggz. “Maar hierin missen de specifieke kenmerken van goede zorg voor wonen en de begeleiding van cliënten in de maatschappelijke ggz en wat nodig is voor de samenwerking.”

Dynamisch kwaliteitskader

Daarom werken diverse partijen, waaronder Valente, de Nederlandse ggz, Mind en Zorgverzekeraars Nederland, met procesondersteuning van Zorginstituut Nederland aan de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitskader voor de langdurige ggz. Het kader moet een praktische houvast voor de werkvloer worden volgens de partijen. Hierin staat wat de uitgangspunten zijn voor goede langdurige geestelijke gezondheidszorg en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Daarnaast biedt het kader handvatten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. “Het zorgt voor een kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.”

De langdurige ggz is de afgelopen jaren veranderd. Zo is de positie van Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) verschoven naar ambulant werkend of wijkgerichte preventie. “En er is een verschuiving van zorg met een medische insteek van specialistische ggz naar herstelgericht werken en het vergroten van de kwaliteit van leven”, aldus de Nederlandse ggz. Deze veranderingen worden in het kwaliteitskader meegenomen. “Het kader is daarom ook dynamisch. Het moet kunnen aansluiten op beleidsontwikkelingen, wet- en regelgeving of nieuwe inzichten die leiden tot aanpassingen in het kwaliteitskader.” Naar verwachting is het kwaliteitskader medio 2024 klaar voor gebruik.