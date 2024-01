Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg van start

De Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg is begonnen. Cathy van Beek kreeg de voorzittershamer overhandigd van Karla van Rooijen, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS.

Stichting Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg stelt zich ten doel de kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van hulpmiddelen te borgen. Dit ten behoeve van de integrale kwaliteit van leven van de gebruikers van hulpmiddelen en zo de levenskwaliteit op een duurzame wijze te verbeteren.

In de Kwaliteitsraad zijn de vijf belangrijkste partners vertegenwoordigd: hulpmiddelengebruikers, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, zorgaanbieders/leveranciers en fabrikanten). De raad streeft ernaar de levenskwaliteit van degenen die op een hulpmiddel zijn aangewezen op een duurzame wijze te verbeteren door het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van kwaliteitsstandaarden, het integreren van alle levensdomeinen vanuit Positieve Gezondheid en het waarborgen van de juiste afwegingen tussen zorgkosten en milieu.

Van Beek: “Onze ambitie gaat verder dan het bewaken van het generieke kwaliteitskader. Wij streven naar actieve participatie in landelijke samenwerkingen en willen ook in het kader van het IZA het gebruik van hulpmiddelen koppelen aan de inzet van zorg. Daar waar bij dezelfde kwaliteit in deze krappe arbeidsmarkt ook gebruik gemaakt kan worden van arbeidsbesparende (technologische) hulpmiddelen kunnen er samen met de hulpmiddelengebruiker keuzes gemaakt worden.”