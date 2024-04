Kwart leidinggevenden in de zorg: zzp’ers belemmeren leren en ontwikkelen

Het groot aantal zzp’ers is volgens een kwart van de leidinggevenden in de zorg in toenemende mate een belemmering voor medewerkers om te leren en ontwikkelen binnen hun organisatie. Dit blijkt uit de L&D in de zorg monitor 2024, uitgevoerd door onderzoeksbureau Sparkey | Motivaction in opdracht van Noordhoff Zorg.

Van de ondervraagde leidinggevenden noemt 24 procent het grote aantal zzp’ers als belemmering voor leren en ontwikkelen binnen de zorgorganisatie. “We horen in de praktijk dat zorgmedewerkers in loondienst de gaten in de roosters vullen”, zegt Patrick Hendriks, general manager bij Noordhoff Zorg. “Zij draaien de minder aantrekkelijke, vaak drukke, diensten en hebben vaak meer verantwoordelijkheden dan zzp’ers. Bijvoorbeeld participatie in werkgroepen, taken rondom kwaliteit van zorg en familie en naasten te woord staan als stabiele factor in de zorgverlening. Hierdoor blijft er nog minder tijd over om te leren.”

Verplicht nummer

De opkomst van de zzp’er staat op de derde plaats van belemmeringen voor leren, blijkens de enquête. Bijna de helft (47 procent) noemt tijdgebrek als belemmering en 27 procent denkt dat de houding van de medewerkers belemmerend werkt. Zij zouden leren en ontwikkelen vooral als verplicht nummer zien. Medewerkers zelf beleven dat anders, van hen zegt 23 procent alleen te leren omdat het moet terwijl redenen als bijblijven in mijn vak (75 procent), om mijn functie beter uit te kunnen oefenen (69 procent) en omdat ik het leuk vind (46 procent) vaker genoemd worden.