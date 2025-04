Kwart meer hiv-diagnoses bij GGD-centra in 2024

Ruim een kwart meer mensen hebben vorig jaar de diagnose hiv gekregen bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD’en. In totaal ging het om 178 diagnoses, tegen 141 in 2023, blijkt uit een overzicht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De cijfers geven een beperkt beeld. Gegevens van ziekenhuizen en huisartsen zijn nog niet bekend en die vormen doorgaans het grootste deel van het totaal. “Het is nog niet goed te duiden of dit een bredere trend is”, zegt een woordvoerster van het RIVM. Volgens het instituut was begin vorig jaar een opvallende toename te zien bij de centra in Rotterdam en Amsterdam. In de loop van het jaar daalden de aantallen.

Bezuinigingen heroverwegen

Soa Aids Nederland is bezorgd. De organisatie waarschuwt dat geplande bezuinigingen van 10 procent op het budget voor de Centra Seksuele Gezondheid de situatie erger kunnen maken. “De seksuele gezondheid van iedereen, vooral jongeren, komt in gevaar. Dit is onacceptabel”, zegt directeur Mark Vermeulen. Hij roept het kabinet op de bezuinigingen te “heroverwegen”.

Landelijke cijfers

Het aantal besmettingen met het virus dat aids veroorzaakt, daalde tussen 2010 en 2020 met 62 procent. Daarna bleef het drie jaar op ongeveer hetzelfde niveau, laten landelijke cijfers van Stichting hiv monitoring zien. In het laatste jaar waarvoor de cijfers beschikbaar zijn, 2023, kregen 424 mensen in Nederland de diagnose hiv. De diagnoses bij de GGD-centra waren toen goed voor ongeveer een derde van het totaal.

Terwijl het aantal positieve testen vorig jaar steeg, nam het aantal consulten met 7,5 procent af. Bijna driekwart van de mensen bij wie hiv werd ontdekt, zijn mannen die seks hebben met andere mannen.

Syfilis

Ook het aantal geconstateerde besmettingen met syfilis steeg in 2024. De centra stelden deze geslachtsziekte 1798 keer vast, 6 procent vaker dan een jaar eerder. Het aantal gevallen van gonorroe bleef met bijna 14.000 op hetzelfde niveau. Voor chlamydia nam het aantal positieve testen juist af. Voor die laatste soa zijn de testrichtlijnen intussen overigens aangepast. Testen en behandelen gebeurt alleen nog als mensen klachten hebben. Het behandelen van mensen zonder klachten bleek doorgaans onnodig en werkt antibioticaresistentie in de hand. (ANP)