‘Kwart Nederlanders zou buddy willen zijn voor gehandicapte’

Eenzaamheid

Uit de studie komt naar voren dat veel Nederlanders weten dat “meekomen” in de samenleving voor 2 miljoen Nederlanders met een handicap niet vanzelfsprekend is. Ze herkennen de eenzaamheid en uitsluiting die veel gehandicapten ervaren. Van de ondervraagden vindt 80 procent dat festivals, musea en sport- en muziekverenigingen standaard toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Twee derde (63 procent) oordeelt positiever over bedrijven die actief gehandicapten in dienst nemen.

Toegankelijkheid

De organisaties, onder meer De Zonnebloem, Esther Vergeer Foundation, Fonds gehandicaptensport en Jantje Beton, hebben concrete doelstellingen geformuleerd hoe gehandicapten beter mee zouden kunnen doen. Zo zouden winkels beter toegankelijk moeten worden voor gehandicapten en moeten sport en muziek een belangrijkere rol krijgen in het leven van een jongere met een beperking.

VN-verdrag

Alle ideeën presenteren ze aan minister Tamara van Ark tijdens het zogenoemd INC. Festival, een online evenement van 8 tot en met 10 juni. Daar wordt stilgestaan bij het feit dat Nederland zich vijf jaar geleden aansloot bij het VN-verdrag Handicap. Het doel van dat verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. (ANP)