Kwart van ‘no-shows’ bij Ommelander Ziekenhuis wist niet van afspraak

Interessant voor u

De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het coronavaccin van Moderna, nadat er in Japan onbekende deeltjes in sommige flesjes waren gevonden.

Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt vast dat de onderhandelingen met de Eerstelijnscoalitie over de verantwoordingsplicht in een “ patstelling” zijn beland. Hij is van plan om het huidige voorstel op 21 september te ondertekenen zodat de regeling op 1 oktober gepubliceerd kan worden.

Bob Wiggers is vanaf woensdag de nieuwe regiodirecteur iHUB Utrecht-Gelderland. Hij neemt deze functie over van Peter Houweling, die binnen de organisatie strategisch bestuurs- en directieadviseur wordt voor de transformatie van JeugdzorgPlus.

Nieuws

Philips begint met reparatie en vervanging slaapapneu-apparaten

Philips is in de Verenigde Staten begonnen met het repareren en vervangen van zijn apparaten tegen slaapapneu, waar schuim in zit dat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. In vrijwel alle andere markten waar het zorgtechnologieconcern die machines verkoopt gaat de terugroepactie deze maand van start. Philips wil de terugroepactie binnen een jaar afronden. In totaal gaat het om 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten.