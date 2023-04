Kwart zorgpersoneel HMC is zzp’er

Het aantal zzp’ers onder het zorgpersoneel van Haaglanden MC (HMC) is vorig jaar fors gestegen: met 27 procent tot 741. Daarmee is nu ruim een kwart van de patiëntgebonden medewerkers in het Haagse ziekenhuis PNIL’er.

Foto: Gorodenkoff/stock.adobe.com

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2022 dat HMC heeft gepubliceerd. Voor zover bekend is HMC de eerste grote zorginstelling die cijfers over het afgelopen boekjaar bekendmaakt.

Eerder deze week bleek dat HMC moeite heeft om personeel te vinden, net als veel andere zorginstellingen. De raad van bestuur voelt zich onder meer gedwongen om in mei en juni de zes OK’s op de locatie Bronovo af te schalen, omdat het onvoldoende verpleegkundigen en OK-assistenten heeft.

Drie taskforces

Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf zei onlangs op Skipr dat HMC in dat opzicht “een probleem” heeft: “We hebben een chronisch verpleegkundigentekort. We zijn met drie taskforces aan het kijken hoe we de OK’s zo effectief mogelijk kunnen benutten.” HMC heeft OK’s op drie locaties: Bronovo, Westeinde en Antoniushove.

Netto-resultaat 5,3 miljoen

De omzet en het netto-resultaat van HMC over 2022 zijn stabiel gebleven. De omzet steeg 1 procent naar 528 miljoen euro en het netto-resultaat nam toe van 5,2 miljoen naar 5,3 miljoen euro. Belangrijke factor hierbij waren de lagere rentelasten.

Bijzonder uitdagend

De raad van bestuur vindt de vooruitzichten voor 2023 “bijzonder uitdagend”. De top noemt daarbij het hogere ziekteverzuim, de krappe arbeidsmarkt en de werkdruk van het personeel. Verder speelt de onzekerheid mee over de effecten van de inflatie en de kostbare loon-afspraken die onlangs gemaakt zijn in de nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel.

Positieve punten in 2022 waren volgens het jaarverslag de implementatie van de standaard content HiX 6.3, de presentatie van de nieuwbouwplannen voor 2022-2035 en het akkoord met HagaZiekenhuis om vanaf 1 mei aanstaande de zorg voor alle level1-traumapatiënten over te nemen.