HMC sluit in mei OK Bronovo door tekort personeel

Hardnekkig personeelstekort dwingt Haaglanden MC (HMC) om de OK van locatie Bronovo te sluiten. Het gaat om zes OK’s die in mei en juni geleidelijk dichtgaan.

Foto: Jochen Tack/AOK

Dat staat in de notulen van het overleg tussen de raad van bestuur van HMC en de ondernemingsraad en in een intern memo. Het tekort aan OK-medewerkers zorgt sinds eind vorig jaar voor een omzetverlies van 5 miljoen euro per maand, melden de notulen.

Dit terwijl de kosten toenemen door het stijgende aantal zzp’ers, maar ook door het intraklinisch vervoer tussen de drie locaties van HMC. Omdat er veel gaten vallen door het personeelstekort en hoge ziekteverzuim, moeten patiënten vaak worden overgebracht van de ene naar de andere ziekenhuislocatie. De manager financiën zegt volgens de notulen dat de kosten voor dit vervoer “fors gestegen” zijn. “De krapte binnen de kliniek ligt hieraan ten grondslag”.

‘HMC heeft een probleem’

Bestuursvoorzitter Ingrid Wolf van HMC wil niet nauwkeurig ingaan op de sluiting van de OK-Bronovo en het maandelijkse miljoenenverlies. Zij beaamt dat er OK’s dichtgaan, maar niet hoeveel. Wolf stelt wel: “We hebben een probleem. We hebben een chronisch verpleegkundigentekort. We zijn met drie taskforces aan het kijken hoe we de OK’s zo effectief mogelijk kunnen benutten.” HMC heeft drie locaties: Westeinde, Bronovo en Antoniushove.

Wolf vindt dat haar topklinische ziekenhuis aantrekkelijker moet worden voor werknemers. Dat kan volgens haar door “veel beter te communiceren wat voor mooie dingen we allemaal doen”. Bij HMC is het ziekteverzuim bijvoorbeeld iets gedaald, hoewel het met 7,2 procent nog in het laagste kwart van de STZ-ziekenhuizen zit. Ook wil ze een vast dienstverband aantrekkelijker maken en komt er een nieuw parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Nieuw personeel aantrekken

HMC slaagt er onvoldoende in om nieuw personeel aan te trekken. Andere ziekenhuizen in de regio zijn voor verpleegkundigen aantrekkelijker, onder andere LUMC, HagaZiekenhuis en Reinier de Graaf, omdat ze hogere lonen bieden. “We moeten elkaar niet beconcurreren om het schaarse personeel”, vindt Wolf. “Daar hebben we last van, net als veel andere ziekenhuizen.”

In de notulen staat dat een deel van de IC-verpleegkundigen een brief heeft gestuurd aan de raad van bestuur “met bezwaren over hun inschaling”. Het gaat om IC-verpleegkundigen die in het level1-traumacentrum gaan werken. Het bestuur heeft met hen gesproken. Daarna zou er een plan worden uitgewerkt dat kijkt “op welke wijze er recht gedaan kan worden aan de taken die zij gaan vervullen”.

Oekraïners in dienst nemen

Om een deel van het tekort aan verpleegkundig personeel te verminderen, heeft HMC sinds afgelopen zomer zes Filipijnse en vijf Indonesische werknemers aangetrokken. Nu onderzoekt Wolf met andere ziekenhuizen, de gemeente Den Haag en de vvt-sector in de regio of Oekraïners met een vluchtelingenstatus in dienst kunnen worden genomen.