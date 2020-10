Kwartaalresultaat PFZW iets beter

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het derde kwartaal gestegen van 86 naar 89 procent. De beleidsdekkingsgraad daalde juist van 91 naar 90 procent. Dat laatste percentage geeft het gemiddelde weer van de afgelopen twaalf maanden.

De actuele dekkingsgraad kon toenemen door een beleggingsrendement in het derde kwartaal van drie procent. Daarmee steeg het belegd vermogen van het pensioenfonds naar 240 miljard euro. Bovendien werkte een nieuwe berekening van de sterfteverwachting positief uit op de dekkingsgraad.

Maatregelen

Directeur Peter Borgdorff van PFZW is blij met het beleggingsresultaat, maar de wettelijke minimale norm voor de actuele dekkingsgraad van 90 procent is nog niet bereikt. Mocht PFZW deze norm niet halen op 31 december van dit jaar, dan moet het pensioenfonds maatregelen nemen. Of ze moet de pensioenpremie verhogen, of pensioenuitkeringen verlagen of een combinatie van die oplossingen toepassen.

Borgdorff noemt de periode tot het einde van dit jaar onzeker voor de rente en beleggingen, onder meer vanwege de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de opleving van het coronavirus in veel landen.